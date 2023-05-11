Con fiori picche e quadri
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Con fiori picche e quadri' è 'Cuori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Cuori? I cuori decorati con fiori, punte e motivi a quadri trasmettono un senso di calore e creatività. Questi motivi, spesso usati in tessuti e decorazioni, donano un tocco vivace e originale agli spazi, creando un’atmosfera allegra e accogliente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Con fiori picche e quadri
- Risposta: CUORI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: COI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Con fiori picche e quadri: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Con fiori picche e quadri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cuori. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.