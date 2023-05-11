Con fiori picche e quadri

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Con fiori picche e quadri' è 'Cuori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C U O R I

Perchè la soluzione è Cuori? I cuori decorati con fiori, punte e motivi a quadri trasmettono un senso di calore e creatività. Questi motivi, spesso usati in tessuti e decorazioni, donano un tocco vivace e originale agli spazi, creando un’atmosfera allegra e accogliente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Con fiori picche e quadri

Con fiori picche e quadri Risposta: CUORI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C O I

Inizia con: C

C Finisce con: I

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Con fiori picche e quadri: risposta da 5 lettere

Se la definizione "Con fiori picche e quadri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cuori. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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