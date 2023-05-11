Con fiori picche e quadri

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Con fiori picche e quadri' è 'Cuori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CUORI

Perchè la soluzione è Cuori? I cuori decorati con fiori, punte e motivi a quadri trasmettono un senso di calore e creatività. Questi motivi, spesso usati in tessuti e decorazioni, donano un tocco vivace e originale agli spazi, creando un’atmosfera allegra e accogliente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Con fiori picche e quadri
  • Risposta: CUORI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    COI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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Con fiori picche e quadri: risposta da 5 lettere

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