Si infarinano la faccia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si infarinano la faccia' è 'Pagliacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAGLIACCI

Perché la soluzione è Pagliacci? I PAGLIACCI sono personaggi che indossano costumi colorati e spesso si infarinano la faccia per creare un aspetto buffo e divertente. Questa pratica contribuisce a rendere ancora più evidente la loro natura comica e il loro ruolo di intrattenitori, specialmente nei clown o nelle rappresentazioni teatrali comiche. L'infarnarsi la faccia permette loro di assumere un aspetto grottesco e smaccatamente esagerato, sottolineando il carattere giocoso e scherzoso del loro comportamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si infarinano la faccia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si infarinano la faccia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pagliacci

Se la definizione "Si infarinano la faccia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si infarinano la faccia" conferma che la soluzione 'Pagliacci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pagliacci

P Padova A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona C Como C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si infarinano la faccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pagliacci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non sono persone serieFanno ridere e hanno il naso rossoFanno ridere il pubblico del circoSi vedono in facciaSi dice faccia l uomo ladroSi buttano in faccia per ridereLo si stampa in facciaSi dice che faccia 90