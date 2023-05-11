Campbell top model
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Perchè la soluzione è Naomi? Naomi è considerata un esempio di Campbell top model, simbolo di eleganza e stile. La sua presenza sulle passerelle incarna l’essenza di questa figura, che unisce fascino e raffinatezza, diventando un'icona nel mondo della moda e ispirando molte giovani modelle. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Campbell top model
- Risposta: NAOMI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NOI
- Inizia con: N
- Finisce con: I
Campbell top model: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Campbell top model", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Naomi. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.