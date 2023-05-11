Campbell top model

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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NAOMI

Perchè la soluzione è Naomi? Naomi è considerata un esempio di Campbell top model, simbolo di eleganza e stile. La sua presenza sulle passerelle incarna l’essenza di questa figura, che unisce fascino e raffinatezza, diventando un'icona nel mondo della moda e ispirando molte giovani modelle. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Campbell top model
  • Risposta: NAOMI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    NOI
  • Inizia con: N
  • Finisce con: I
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Campbell top model: risposta da 5 lettere

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