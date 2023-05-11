Campbell top model

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Campbell top model' è 'Naomi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N A O M I

Perchè la soluzione è Naomi? Naomi è considerata un esempio di Campbell top model, simbolo di eleganza e stile. La sua presenza sulle passerelle incarna l’essenza di questa figura, che unisce fascino e raffinatezza, diventando un'icona nel mondo della moda e ispirando molte giovani modelle. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Campbell top model

Campbell top model Risposta: NAOMI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: N O I

Inizia con: N

N Finisce con: I

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Campbell top model: risposta da 5 lettere

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