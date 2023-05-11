Brillano nel firmamento
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Brillano nel firmamento' è 'Astri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Astri? Gli astri sono corpi celesti che illuminano il cielo notturno, creando uno spettacolo di luci che affascina chi guarda. La loro luce attraversa lo spazio, rendendo il firmamento un luogo magico e pieno di mistero, dove ogni puntino racconta una storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Brillano nel firmamento
- Risposta: ASTRI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ATI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Brillano nel firmamento: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Brillano nel firmamento" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Astri. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.