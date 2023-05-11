Brillano nel firmamento

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Brillano nel firmamento' è 'Astri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A S T R I

Perchè la soluzione è Astri? Gli astri sono corpi celesti che illuminano il cielo notturno, creando uno spettacolo di luci che affascina chi guarda. La loro luce attraversa lo spazio, rendendo il firmamento un luogo magico e pieno di mistero, dove ogni puntino racconta una storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Brillano nel firmamento

Brillano nel firmamento Risposta: ASTRI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A T I

Inizia con: A

A Finisce con: I

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Brillano nel firmamento: risposta da 5 lettere

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