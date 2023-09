Di notte scrutano il firmamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di notte scrutano il firmamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTRONOMI

Significato/Curiosita : Di notte scrutano il firmamento

Persone che si considerano astronomi dilettanti possono dedicare alcune ore al mese a osservare il cielo. nonostante gli astronomi amatoriali non abbiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Di notte scrutano il firmamento : notte; scrutano; firmamento; Conduceva Quelli della notte ; Esame per determinare come si è trascorsa la notte ; Cambierà nome a mezzanotte ; Stella la notte si avvicina; Vi è il Sole a mezzanotte ; Adorna il firmamento ; Brillano nel firmamento ; Giganteschi agglomerati nel firmamento ; Un luminoso... agglomerato del firmamento ; In mezzo al firmamento ;

