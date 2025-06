L autoscatto con il telefonino nei cruciverba: la soluzione è Selfie

SELFIE

Curiosità e Significato di "Selfie"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Selfie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Selfie.

Perché la soluzione è Selfie? Il termine selfie si riferisce a un'autoscatto, ovvero una fotografia che una persona scatta a se stessa, solitamente con uno smartphone. Questa pratica è diventata un fenomeno culturale globale, permettendo a milioni di persone di condividere momenti della propria vita sui social media. I selfie possono essere divertenti, spontanei o artistici, e offrono un modo per esprimere la propria personalità e creatività.

Come si scrive la soluzione Selfie

La definizione "L autoscatto con il telefonino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

L Livorno

F Firenze

I Imola

E Empoli

