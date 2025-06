L autoscatto... con il cellulare nei cruciverba: la soluzione è Selfie

SELFIE

Curiosità e Significato di Selfie

Perché la soluzione è Selfie? Uno selfie è una fotografia scattata da se stessi, di solito con uno smartphone o una fotocamera frontale. È diventato un modo popolare per condividere momenti e emozioni sui social media, immortalando il proprio volto o un'istantanea di gruppo. La parola deriva dall'inglese e si è diffusa in tutto il mondo come simbolo di auto-espressione digitale.

Come si scrive la soluzione Selfie

La definizione "L autoscatto... con il cellulare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

L Livorno

F Firenze

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I F I N T I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INFINITI" INFINITI

