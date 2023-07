Aggiornato alla moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggiornato alla moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : À LA PAGE

Significato/Curiosità : Aggiornato alla moda

Essere "aggiornato alla moda" o "à la page" significa essere al passo con le ultime tendenze e stili nel mondo della moda. Rappresenta la capacità di seguire e adattarsi alle ultime mode e di mostrarsi sempre al meglio. Chi è aggiornato alla moda è consapevole dei colori, dei tagli e dei materiali più in voga, e sa come combinare gli indumenti in modo armonioso ed elegante. Questo atteggiamento dimostra un senso di stile personale e una volontà di esprimersi attraverso l'abbigliamento. Essere alla moda implica anche una consapevolezza dei marchi e delle griffe di tendenza, oltre a seguire influencer e riviste di moda per rimanere informati sulle ultime novità.

