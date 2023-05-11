È attraversata dal Volga

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È attraversata dal Volga' è 'Russia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R U S S I A

Perchè la soluzione è Russia? La regione attraversata dal grande fiume è ricca di storia e cultura. La sua presenza dà vita a paesaggi mozzafiato e città vibranti. La Russia, con le sue tradizioni e il suo patrimonio, si estende lungo le sue sponde, creando un legame profondo con il territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: È attraversata dal Volga

È attraversata dal Volga Risposta: RUSSIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R S A

Inizia con: R

R Finisce con: A

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È attraversata dal Volga: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "È attraversata dal Volga" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Russia. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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