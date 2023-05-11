È attraversata dal Volga
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È attraversata dal Volga' è 'Russia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Russia? La regione attraversata dal grande fiume è ricca di storia e cultura. La sua presenza dà vita a paesaggi mozzafiato e città vibranti. La Russia, con le sue tradizioni e il suo patrimonio, si estende lungo le sue sponde, creando un legame profondo con il territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È attraversata dal Volga
- Risposta: RUSSIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RSA
- Inizia con: R
- Finisce con: A
È attraversata dal Volga: risposta da 6 lettere
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