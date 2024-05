La Soluzione ♚ L accesso a un sito

: LOGIN

Curiosità su L accesso a un sito: Webmaster, che amministra il sito in generale, dunque ne ha accesso esclusivo tramite relativi codici o chiavi di accesso, e ne è il responsabile, anche... Il login o log in, in italiano accesso, è il processo con cui un utente viene identificato e entra in un sistema informatico o in un'applicazione. Il termine log in significa letteralmente "entrata nel log", ovvero il registro, di un determinato sistema informativo. Per accedere in un sistema sono tipicamente necessari un nome utente o un indirizzo di posta elettronica e una password. Più raramente si utilizzano codici QR oppure numeri di telefono Costituisce uno dei fondamenti della sicurezza informatica e della riservatezza nelle applicazioni informatiche L'inserimento dei dati di un nuovo utente all'interno del sistema è invece nota ...

