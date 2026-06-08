Milo Infante verso Mediaset, l'addio alla Rai dopo Ore 14 apre un nuovo capitolo

Milo Infante lascia la Rai per Mediaset e potrebbe assumere un incarico di vertice a Cologno Monzese. Il conduttore aveva già alimentato i dubbi sul proprio futuro durante l’ultima puntata di Ore 14.

Milo Infante sarebbe pronto a chiudere la sua lunga esperienza in Rai per intraprendere una nuova avventura professionale a Mediaset. L’indiscrezione, emersa nelle ultime ore, descrive un trasferimento già avviato, con il giornalista che avrebbe presentato le proprie dimissioni all’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi.

Secondo le informazioni circolate, per il volto di Ore 14 sarebbe stato individuato un incarico di rilievo all’interno del gruppo televisivo di Cologno Monzese. Non si tratterebbe soltanto della conduzione di un programma, ma di una posizione che comprenderebbe anche responsabilità organizzative e di coordinamento editoriale.

L’ipotesi di un approdo a Mediaset arriva dopo una stagione particolarmente positiva per Ore 14, trasmissione che ha ottenuto risultati significativi negli ascolti affrontando temi di cronaca e attualità. Anche le puntate speciali in prima serata hanno raccolto un buon riscontro dal pubblico, compresi gli appuntamenti trasmessi il venerdì sera.

Al termine dell’ultima puntata stagionale, Infante aveva lasciato intendere che il suo futuro non fosse ancora definito. Nel saluto ai telespettatori, il giornalista era apparso emozionato e aveva parlato della conclusione di un percorso senza poter indicare con certezza quando e in quale forma sarebbe ripreso.

Durante la chiusura del programma aveva ricordato che, una volta terminata la programmazione speciale legata agli eventi sportivi previsti nel palinsesto Rai, Ore 14 non sarebbe tornato immediatamente in onda. Un passaggio che molti avevano interpretato come un segnale di possibile cambiamento professionale.

Le indiscrezioni parlano ora di un ingresso in Mediaset con un ruolo strategico, destinato ad andare oltre la semplice presenza davanti alle telecamere. Restano da definire i dettagli ufficiali dell’operazione e le eventuali comunicazioni delle due aziende coinvolte.