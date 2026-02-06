Milo Infante fuori dal pomeriggio Rai: perché Ore 14 si ferma e quando rientra in palinsesto

Il talk pomeridiano di Rai 2 scompare improvvisamente dal palinsesto senza annunci in diretta. Non c’entrano ascolti o scelte editoriali: lo stop ha una causa precisa e una data di rientro già fissata.

Venerdì 6 febbraio 2026 il pomeriggio di Rai 2 cambia volto. Ore 14 non va in onda e al suo posto arriva una programmazione completamente diversa. Nessun congedo in diretta, nessun messaggio ai telespettatori. Il programma condotto da Milo Infante sparisce senza preavviso.

La sospensione non nasce da problemi di ascolti o da scelte legate ai contenuti. Al contrario, il talk pomeridiano mantiene numeri stabili ed è considerato un punto fermo dell’offerta informativa del canale. La causa è esterna al programma e riguarda una decisione di rete.

Rai 2, fino al 22 febbraio, diventa il canale interamente dedicato alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Il palinsesto viene stravolto: dalle 8.45 del mattino fino a tarda sera la rete ospita dirette, collegamenti continui, finestre informative e spazi tematici dedicati alle gare.

In questo scenario non resta spazio per il normale daytime. Vengono sospesi talk, programmi di intrattenimento e format di approfondimento. Oltre a Ore 14 si fermano anche BellaMa, La porta magica e Ore 14 Sera, lo spin-off in onda in prima serata.

La pausa di Ore 14 è temporanea. La Rai non mette in discussione il programma né il ruolo di Milo Infante, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel racconto della cronaca nera e giudiziaria. Lo stop è definito come tecnico e obbligato, legato esclusivamente alla copertura olimpica.

L’ultima puntata è andata in onda giovedì 5 febbraio, con i consueti approfondimenti sui principali casi di cronaca, dall’omicidio di Ylenia Musella ai fascicoli più seguiti delle ultime settimane.

La data del ritorno è già fissata. Ore 14 riprenderà la messa in onda lunedì 23 febbraio 2026, nello stesso slot pomeridiano di Rai 2. Ore 14 Sera tornerà invece giovedì 5 marzo, riportando il format in prima serata.

Fino a quel momento, Milo Infante resta fuori dal video mentre il secondo canale Rai concentra tutte le risorse sulla copertura dell’evento sportivo internazionale.