Ore 14 si ferma per il Giro d'Italia, Milo Infante annuncia l'addio fino a settembre
Milo Infante saluta Ore 14 per il Giro d’Italia, il programma pomeridiano di Rai 2 si ferma fino a settembre. Il conduttore ha chiuso la stagione con un messaggio rivolto al pubblico durante l’ultima puntata.
Da giovedì 8 maggio Ore 14 non sarà più in onda nel pomeriggio di Rai 2. Il programma condotto da Milo Infante lascia spazio alla programmazione dedicata al Giro d’Italia, che occuperà la fascia oraria nelle prossime settimane.
La puntata trasmessa ieri è stata l’ultima della stagione televisiva. Nel corso del saluto finale, Infante ha comunicato ai telespettatori la chiusura dell’edizione quotidiana del programma, spiegando che l’appuntamento pomeridiano dedicato alla cronaca tornerà soltanto dopo l’estate.
Il conduttore ha parlato in diretta con tono emozionato, ricordando la conclusione del percorso iniziato mesi fa. Ha spiegato che il gruppo di lavoro conclude ora questa esperienza senza una data ufficiale per la ripartenza, anche se l’obiettivo resta quello di tornare in onda intorno alla metà di settembre.
Per il momento Milo Infante continuerà comunque a essere presente su Rai 2 con Ore 14 Sera, versione serale del programma che proseguirà ancora per alcune settimane prima della pausa estiva.
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