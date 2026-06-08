Elezioni amministrative 2026, Schlein replica a Meloni e rivendica il vantaggio del centrosinistra

Il centrosinistra conquista più capoluoghi del centrodestra alle amministrative 2026. Elly Schlein contesta la lettura dei risultati fatta da Giorgia Meloni e rivendica il vantaggio ottenuto tra primo turno e ballottaggi.

Botta e risposta politico dopo i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative 2026. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha criticato le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva definito l'esito del voto una conferma della solidità del centrodestra.

Secondo Schlein, i numeri raccontano una realtà diversa. La leader dem ha ironizzato sostenendo che la premier continui ad avere "problemi con la calcolatrice" e ha accusato il governo di presentare una lettura distorta dei dati, come già avverrebbe su altri temi, tra cui gli investimenti nella sanità pubblica.

Nel dettaglio, Schlein ha ricordato che nei 18 capoluoghi coinvolti tra primo turno e ballottaggi il centrosinistra ha ottenuto 8 sindaci contro i 6 conquistati dal centrodestra. La segretaria del Pd ha inoltre evidenziato alcune affermazioni considerate particolarmente significative, tra cui quelle di Agrigento, amministrata in precedenza dal centrodestra, oltre ai successi registrati a Chieti e Trani.

La leader democratica ha poi allargato l'analisi ai comuni con più di 15 mila abitanti. In base ai dati citati dal Pd, il centrosinistra aveva già prevalso in 37 città al primo turno, contro le 25 assegnate al centrodestra, risultato rafforzato dalle vittorie arrivate nei ballottaggi, tra cui quella di Molfetta.

Per Schlein, l'esito complessivo della tornata amministrativa conferma la competitività dell'alleanza progressista e il ruolo del Pd come forza politica maggiormente rappresentata in numerose aree del Paese. La segretaria ha inoltre rivolto un augurio di buon lavoro ai sindaci e alle sindache eletti.

La stessa interpretazione è stata ribadita in una nota congiunta firmata dai capigruppo democratici alla Camera e al Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, insieme a Nicola Zingaretti, responsabile della delegazione Pd al Parlamento europeo. I dirigenti dem parlano di un risultato che conferma la presenza radicata del centrosinistra nelle città italiane.

Secondo il partito, considerando l'intero quadro dei capoluoghi, il bilancio finale sarebbe di 10 amministrazioni conquistate dal centrosinistra contro 6 dal centrodestra. Per i vertici democratici, il voto premia candidature e programmi costruiti attorno alle esigenze dei territori e dimostra che coalizioni ampie e unite possono rappresentare un'alternativa credibile all'attuale maggioranza di governo.