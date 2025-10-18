Schlein-Meloni, scontro aperto: Democrazia a rischio – la replica della premier: Falsità sull'Italia

Vito Manzione | 18 ott 2025

schlein meloni

Elly Schlein attacca duramente il governo di Giorgia Meloni dal congresso del Pse ad Amsterdam, accusando la destra di minacciare la libertà nel Paese. “La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo”, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico davanti alla platea socialista europea.

Schlein ha ricordato le parole pronunciate dalla premier pochi giorni prima: “La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha detto che le opposizioni sono peggiori dei terroristi”. Un passaggio che, secondo la leader dem, rappresenterebbe un segnale grave per il dibattito politico e per il clima istituzionale in Italia.

Nel suo intervento, la segretaria del Pd ha poi espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci, il noto giornalista d’inchiesta di “Report”, dopo il ritrovamento di una bomba davanti alla sua abitazione. “In questo clima di odio – ha aggiunto Schlein – voglio esprimere vicinanza a chi continua a fare informazione libera e coraggiosa”.

Non si è fatta attendere la replica della presidente del Consiglio. “Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e a gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica e leader di partito, dovresti rappresentare e sostenere”, ha ribattuto Giorgia Meloni.