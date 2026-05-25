Elezioni amministrative 2026, seggi aperti fino alle 15 in 895 Comuni dopo il calo dell'affluenza
Affluenza in calo alle elezioni amministrative 2026 con il 46,31% dei votanti registrato entro le 23. Oggi seggi aperti fino alle 15 in 895 Comuni, poi inizierà lo scrutinio delle schede.
Prosegue oggi, lunedì 25 maggio, la tornata delle elezioni amministrative 2026. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 15, orario dopo il quale partirà lo scrutinio delle schede nei Comuni chiamati al voto.
Sono oltre 6,6 milioni gli elettori coinvolti nella consultazione, distribuiti in 895 Comuni italiani. Tra questi figurano 121 centri con più di 15mila abitanti e 18 capoluoghi di provincia.
Le città principali interessate dal voto sono Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina.
Secondo i dati diffusi dal portale Eligendo, alle 23 di ieri l’affluenza nazionale si è fermata al 46,31%. Il dato risulta inferiore rispetto alla precedente tornata amministrativa, quando alla stessa ora aveva votato il 50,20% degli aventi diritto.
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