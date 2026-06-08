Sofia Barillà morta durante l'Erasmus in Portogallo, l'ultimo saluto a Palermo

Sofia Barillà è stata salutata a Palermo dopo la morte avvenuta in Portogallo durante il programma Erasmus. La studentessa ventenne è deceduta per un’ischemia cardiaca e ai funerali hanno partecipato familiari, amici e autorità regionali.

Si sono svolti nel pomeriggio a Palermo i funerali di Sofia Barillà, la studentessa di 20 anni scomparsa in Portogallo mentre partecipava a un programma Erasmus. La giovane è deceduta a causa di un’ischemia cardiaca, lasciando sgomenti familiari, amici e quanti la conoscevano.

La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, dove numerose persone si sono riunite per renderle omaggio. Tra i presenti anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che aveva seguito da vicino la vicenda fin dai giorni successivi alla tragedia.

La presidenza della Regione ha sostenuto le spese necessarie per il rientro della salma in Sicilia. La decisione è stata presa dal governatore, che durante tutta la fase organizzativa ha mantenuto contatti costanti con la famiglia della giovane.

Sofia frequentava il corso di Design al Politecnico di Milano e si trovava all’estero per un’esperienza di studio quando è stata colpita dal malore che le è stato fatale.

La funzione religiosa è stata celebrata dal parroco Giuseppe Di Giovanni. Durante l’omelia il sacerdote ha ricordato il carattere della ragazza e l’affetto che sapeva trasmettere a chi la circondava, descrivendola come una giovane che aveva vissuto molte esperienze e che portava sempre con sé l’amore per Palermo, insieme alla sua energia e al suo entusiasmo.