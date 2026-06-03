Sofia Barillà morta a Lisbona, l'autopsia conferma l'ischemia cardiaca a 20 anni

Sofia Barillà è morta a 20 anni a Lisbona per un’ischemia cardiaca mentre studiava nel suo appartamento Erasmus. La giovane palermitana era al telefono con la zia quando si è sentita male ed è morta sul colpo.

Sofia Barillà, studentessa palermitana di 20 anni, è morta improvvisamente a Lisbona dove si trovava per partecipare al programma Erasmus. La giovane viveva nella capitale portoghese per motivi di studio e frequentava il corso di Design a Milano dopo gli anni trascorsi al liceo classico Garibaldi di Palermo.

La morte è avvenuta domenica sera all’interno dell’appartamento che divideva con altri studenti. Secondo quanto emerso dall’autopsia, il decesso è stato causato da un’ischemia cardiaca. I medici hanno confermato che si è trattato di una morte naturale e improvvisa.

I genitori della ragazza, Francesco Barillà e Silvana Venezia, hanno raggiunto immediatamente il Portogallo dopo aver ricevuto la notizia. «È stata una morte istantanea», hanno raccontato. Sofia aveva compiuto 20 anni lo scorso 30 aprile e stava preparando un esame universitario previsto per il giorno successivo.

Gli ultimi istanti della giovane si sono consumati mentre parlava al telefono con la zia. Durante la conversazione, all’improvviso, il silenzio. Poco dopo sono stati i coinquilini a trovare il corpo senza vita nell’abitazione.

Sofia lavorava anche come modella oltre a portare avanti gli studi universitari. La notizia della sua morte ha colpito profondamente familiari, amici e la comunità palermitana.

Il rientro della salma in Italia sarà gestito attraverso l’assistenza sanitaria collegata al progetto Erasmus. I funerali verranno celebrati nei prossimi giorni nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, a Palermo.