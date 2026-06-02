Sofia Barillà morta durante l'Erasmus in Portogallo, la studentessa aveva appena compiuto 20 anni

Sofia Barillà è morta a 20 anni durante l’Erasmus in Portogallo mentre parlava al telefono con la zia. La studentessa palermitana è stata trovata senza vita nell’appartamento di Caldas da Rainha, aperta un’indagine sulle cause del decesso.

Sofia Barillà, studentessa universitaria di Palermo, è morta in Portogallo dove si trovava per un periodo di Erasmus. La ragazza aveva 20 anni e viveva a Caldas da Rainha, città scelta per trascorrere sei mesi di studio all’estero.

Secondo quanto emerso, Sofia stava parlando al telefono con la zia quando si è sentita male improvvisamente. La conversazione si è interrotta di colpo e dall’Italia è stato lanciato l’allarme. I soccorritori sono intervenuti nell’appartamento in cui viveva, ma per la giovane non c’era più nulla da fare. Al momento del malore era sola in casa, mentre le coinquiline si trovavano fuori.

I genitori della studentessa hanno raggiunto il Portogallo nelle ore successive alla tragedia. L’ambasciata italiana e il consolato stanno seguendo la vicenda e assistendo la famiglia nelle procedure necessarie.

Sofia Barillà aveva frequentato il liceo Garibaldi di Palermo e studiava Scienze Biomediche all’università. Parallelamente praticava sport, giocando a pallavolo, e lavorava anche come modella nel settore degli abiti da sposa.

Pochi giorni prima della morte aveva condiviso sui social immagini e momenti della sua esperienza in Portogallo. Tra gli ultimi post pubblicati comparivano un viaggio organizzato durante il soggiorno Erasmus e i festeggiamenti per il suo ventesimo compleanno.

Per chiarire le cause del decesso le autorità portoghesi potrebbero disporre l’autopsia. Al momento non risultano fascicoli aperti dalla Procura di Palermo.

La notizia della morte della giovane ha colpito amici, conoscenti ed ex compagni di scuola. Numerosi i messaggi pubblicati sui social nelle ultime ore. La zia Fiorella, che era al telefono con lei poco prima del malore, ha affidato a un post il suo dolore per la perdita improvvisa della nipote.

Molti amici hanno ricordato Sofia come una ragazza solare, sportiva e molto legata alle persone che le stavano accanto. Anche chi l’aveva conosciuta durante gli anni scolastici ha espresso vicinanza alla famiglia, sconvolta da una morte arrivata all’improvviso durante un’esperienza di studio che la giovane aveva raccontato con entusiasmo.