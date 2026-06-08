Federica Nargi e Alessandro Matri, la smentita sulle nozze dopo 17 anni insieme

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Notizia in breve Federica Nargi e Alessandro Matri smentiscono il matrimonio dopo le voci circolate online e chiariscono su Instagram che le nozze non ci sono state.

Federica Nargi e Alessandro Matri, la smentita sulle nozze dopo 17 anni insieme

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Federica Nargi e Alessandro Matri non si sono sposati. Le voci sul presunto matrimonio della coppia, insieme da 17 anni e genitori di due figlie, sono state smentite direttamente dall’ex calciatore con una storia pubblicata su Instagram. Il chiarimento è arrivato durante una cena al ristorante, dove i proprietari avevano regalato alla coppia un’orchidea pensando che le nozze fossero già state celebrate. Matri ha ringraziato con ironia, poi ha spiegato sorridendo che il matrimonio in realtà non c’è stato. L’ex attaccante ha giocato sulla notizia con alcune battute, lasciando intendere che in futuro tutto potrebbe ancora accadere. Per ora, però, nessun sì tra Alessandro Matri e Federica Nargi.

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