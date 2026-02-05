Federica Nargi festeggia 36 anni tra ironia, amici e la poesia firmata Alessandro Manzoni

Federica Nargi festeggia 36 anni con una cena riservata a Milano, una torta ironica e una dedica fuori dagli schemi di Alessandro Matri, che sceglie versi leggeri e una firma sorprendente per farle gli auguri.

Per il suo 36esimo compleanno Federica Nargi ha scelto una serata discreta, lontana dai riflettori, organizzando una cena a Milano con amici e familiari. Un modo semplice per celebrare, accompagnato però da un dettaglio che non è passato inosservato.

Allo scoccare della mezzanotte è arrivata la torta, panna e lamponi, con un numero decisamente particolare: al posto del 36 comparivano due volte le candeline del 18. Un finto errore studiato per scherzare sul tempo che passa e sulla sua forma smagliante.

La trovata ha strappato sorrisi a tutti i presenti. Tra i commenti ironici anche quello di un amico che ha scherzato sul ritorno alla “maggiore età”, sottolineando il clima leggero della serata.

Gli auguri più originali sono arrivati da Alessandro Matri. L’ex calciatore ha condiviso sui social una serie di foto che raccontano la loro storia, alternando scatti di coppia e immagini con le figlie.

A corredo delle immagini ha pubblicato una poesia dal tono ironico e affettuoso. Nei versi parla di amore, discussioni e riconciliazioni, prendendo in giro se stesso e la difficoltà di trovare parole nuove ogni anno.

Il testo si chiude con una dedica semplice, “tanti auguri amore mio”, seguita da una firma che ha divertito i fan: “Tuo, Alessandro Manzoni”. Una chiusura inattesa, in linea con lo spirito giocoso del compleanno.