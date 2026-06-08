D'istruzione pubblica al cinema Vittoria, il docufilm che riflette sui cambiamenti della scuola italiana

La rubrica di Nexus racconta il docufilm “D’istruzione pubblica”, proiettato a Eboli. Il film analizza le trasformazioni della scuola italiana negli ultimi trent’anni e mette al centro gli effetti delle riforme che hanno introdotto l’autonomia scolastica.

Nexus, giovane realtà culturale nata a Eboli - Salerno - dall’iniziativa di un gruppo di ragazzi, continua a promuovere attività dedicate all’attualità, alla partecipazione civica e al mondo dell’istruzione. Dopo gli incontri pubblici e i dibattiti organizzati in occasione delle elezioni del Forum dei Giovani, il progetto porta avanti anche una rubrica informativa sui social dedicata alla scuola.

L’ultimo approfondimento pubblicato riguarda “D’istruzione pubblica”, documentario diretto da Mirko Melchiorre e Federico Greco e recentemente proiettato al cinema Vittoria. L’opera fa parte di una trilogia che esamina le conseguenze delle politiche economiche neoliberali in Italia e nel resto d’Europa, concentrandosi in questo caso sul sistema scolastico.

Il film ricostruisce il percorso che, secondo gli autori, ha modificato profondamente la scuola italiana negli ultimi trent’anni. L’analisi prende avvio dalla riforma Bassanini del 1997 e segue le successive trasformazioni normative che hanno interessato il settore dell’istruzione.

Nel documentario viene sostenuto che il cambiamento abbia riguardato sia l’organizzazione delle scuole sia l’impostazione educativa. Una parte centrale del racconto è dedicata all’introduzione dell’autonomia scolastica, misura nata con l’obiettivo dichiarato di adattare l’offerta formativa alle esigenze dei territori e degli studenti.

Secondo la tesi proposta dagli autori, questo processo avrebbe favorito una crescente competizione tra gli istituti, trasformando progressivamente il sapere in un’offerta da promuovere e gli studenti in utenti da attrarre. In questa prospettiva, le richieste del mercato del lavoro e le esigenze economiche avrebbero assunto un ruolo sempre più rilevante nelle scelte educative.

Il documentario mette inoltre a confronto il modello scolastico attuale con quello sviluppato fino agli anni Novanta, periodo nel quale l’istruzione veniva considerata uno strumento fondamentale per garantire crescita culturale, emancipazione sociale e partecipazione consapevole alla vita pubblica.