Giuseppe Fiamingo tra i finalisti delle World Education Medals 2025: l'IA al servizio della scuola italiana

L’insegnante italiano Giuseppe Fiamingo, docente di Matematica e Fisica all’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea “P. Galluppi”, è stato nominato finalista alle World Education Medals 2025, prestigioso riconoscimento internazionale promosso da HP che valorizza l’uso dell’intelligenza artificiale nell’educazione.

Fiamingo rientra nella rosa dei cinque finalisti della categoria Educators, grazie a un percorso didattico innovativo che integra IA e tecnologie digitali per rendere le discipline STEM più coinvolgenti, accessibili ed efficaci, soprattutto in contesti territoriali con risorse tecnologiche limitate.

Le World Education Medals e il ruolo dell’intelligenza artificiale

Le World Education Medals premiano Leader, Educatori e Studenti che utilizzano l’IA come strumento di trasformazione educativa, contribuendo a ridurre i divari di apprendimento e a promuovere un’istruzione più equa. I riconoscimenti sono assegnati a personalità che si distinguono per impatto, leadership e impegno sociale nell’applicazione responsabile delle nuove tecnologie.

I tre vincitori delle World Education Medals 2025 saranno annunciati a gennaio 2026 e riceveranno il premio durante l’Education Leaders Forum di Londra.

Il metodo educativo di Giuseppe Fiamingo tra sperimentazione e IA

Alla base del lavoro di Giuseppe Fiamingo c’è l’idea che matematica, fisica e informatica non debbano essere insegnate come discipline astratte, ma come strumenti scientifici e culturali capaci di incidere sulla realtà. Il suo approccio mira a superare l’istruzione passiva, coinvolgendo gli studenti in esperienze dirette di scoperta scientifica.

Tra i progetti più significativi figura Astro Pi, iniziativa che ha permesso agli studenti di progettare e programmare esperimenti eseguiti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Gli algoritmi sviluppati hanno consentito la raccolta e l’interpretazione di dati ambientali, mentre l’IA è stata utilizzata per la classificazione automatica delle immagini e l’analisi dei fenomeni naturali. Il progetto è stato presentato alla Conferenza Nazionale sull’Educazione Informatica ITADINFO 2025.

Un altro esempio è il progetto MoCRiL (Measurement of Cosmic Rays in Lake), realizzato in collaborazione con UNICAL, INFN-OCRA e quattro scuole superiori calabresi. L’iniziativa, condotta sul Lago Arvo, ha impiegato modelli di intelligenza artificiale per la gestione e l’interpretazione di grandi quantità di dati provenienti da sensori scientifici.

Gli studenti coinvolti hanno applicato l’IA per trasformare dati complessi in conoscenza scientifica, ottenendo riconoscimenti internazionali per due anni consecutivi, tra cui il Primo Premio alla Beijing Youth Science Creation Competition.

L’approccio di Fiamingo, che unisce intelligenza artificiale e sperimentazione reale, è stato riconosciuto come best practice dalla rete ESERO dell’Agenzia Spaziale Europea e ha ricevuto premi a livello nazionale e internazionale.

Mayank Dhingra, Direttore e Responsabile globale per il settore educativo e la strategia di HP, ha sottolineato come il lavoro di Giuseppe Fiamingo dimostri il potenziale dell’IA nell’affrontare le sfide dell’istruzione, evidenziando l’importanza di un utilizzo etico ed efficace per colmare i divari di apprendimento.

Le candidature alle World Education Medals 2025 si sono aperte nell’agosto 2025. I finalisti sono stati selezionati da una giuria globale sulla base di criteri rigorosi, valutando l’impatto concreto delle iniziative e la capacità di generare un cambiamento duraturo nei sistemi educativi.