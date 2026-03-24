Vita da Suore il caso italiano che porta il cinema sui social

Vita da Suore nasce dal film Tutte insieme all’Abbazia e cresce sui social grazie a una strategia narrativa che porta le protagoniste fuori dallo schermo. In pochi mesi ha raccolto milioni di visualizzazioni coinvolgendo soprattutto i più giovani.

Da progetto cinematografico a presenza quotidiana online. Vita da Suore prende forma dal film “Tutte insieme all’Abbazia” e si sviluppa come racconto parallelo sui social, dove le protagoniste continuano a vivere oltre la trama originale.

L’idea arriva dalla casa di produzione Starlex, fondata da Benedetta Pontellini e Claudia Gatti. Il punto di partenza è semplice: non fermarsi al film. Le attrici, tra cui Noemi Esposito e Marina Marchione, interpretano i loro personaggi anche fuori dal set, trasformandoli in figure riconoscibili nella vita reale.

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Così le suore diventano protagoniste di situazioni inattese. Cucine improvvisate in strada, incursioni nel traffico romano, sfide con creator e incursioni nel mondo della musica e dello sport. I contenuti si muovono tra ironia e attualità, seguendo il ritmo dei social.

Il risultato è una diffusione rapida e spontanea. I video hanno raggiunto quasi 70 milioni di visualizzazioni su TikTok, mentre su Instagram la community cresce con decine di migliaia di follower. Numeri costruiti senza campagne tradizionali, ma attraverso contenuti continui e riconoscibili.

Il progetto si inserisce in una tendenza più ampia. Anche a livello internazionale, come nel caso di Timothée Chalamet con “Marty Supreme”, la promozione si trasforma in racconto. Il film non resta confinato alla sala, ma diventa esperienza che si espande nel quotidiano.

Alla base c’è un cambio di approccio. La storia non finisce con i titoli di coda, ma continua su piattaforme diverse. Per Starlex, scrittura, regia e distribuzione si intrecciano con il comportamento del pubblico, soprattutto quello più giovane.

Il film da cui nasce tutto racconta la vicenda di cinque donne con un passato complicato che, fingendosi suore, entrano in un’abbazia per recuperare un bottino e regolare conti rimasti aperti. Una volta dentro, il piano si incrina e lascia spazio a dinamiche inattese.

La convivenza forzata, la vita monastica e gli incontri con gli altri personaggi cambiano progressivamente le protagoniste. Tra equivoci e imprevisti, la storia si sposta dalla vendetta a un percorso più complesso fatto di legami e trasformazioni.

Dopo l’uscita su Prime Video, il film è arrivato anche su RaiPlay e si prepara al passaggio su Rai2. Intanto il progetto continua a vivere online, dove i personaggi restano attivi e riconoscibili, mantenendo il contatto diretto con il pubblico.