Milano, 18 euro per una colazione in centro tra cappuccini e brioche fa discutere

Due clienti hanno pagato 18 euro per due cappuccini e due brioche in una pasticceria del centro di Milano. Lo scontrino ha riacceso il confronto sui prezzi nei locali delle zone più prestigiose della città.

Una colazione per due persone nel cuore di Milano è costata 18 euro e lo scontrino è rapidamente diventato motivo di discussione. Il conto riguarda una consumazione effettuata in una pasticceria situata tra piazza Duomo e Cordusio, una delle aree più frequentate e prestigiose del capoluogo lombardo.

Nel dettaglio, il cliente ha pagato 4,50 euro per ciascun cappuccino e altri 4,50 euro per ognuna delle due brioche farcite. Il totale finale ha così raggiunto i 18 euro, comprensivi di Iva.

A rendere pubblica l'esperienza è stato Massimo Minoliti, che ha fotografato lo scontrino e ha raccontato la vicenda spiegando di essere rimasto sorpreso dalla cifra richiesta per una colazione considerata tradizionalmente accessibile. Pur riconoscendo che i prezzi nelle zone centrali della città siano generalmente più elevati rispetto ad altri quartieri, il cliente ha giudicato il costo particolarmente alto.

L'episodio si inserisce nel dibattito sul costo della vita a Milano, città che negli ultimi anni ha visto aumentare sensibilmente le spese legate ad abitazioni, servizi e consumi quotidiani. Anche una semplice colazione al bar può incidere maggiormente sul portafoglio quando viene consumata nei locali più esclusivi o nelle aree di maggiore richiamo turistico.

I prezzi di prodotti come cappuccini e brioche possono variare in base a diversi elementi, tra cui la posizione dell'esercizio, la qualità degli ingredienti utilizzati, il livello del servizio e la notorietà del locale. Resta però il fatto che uno scontrino da 18 euro per una colazione di due persone continua a dividere l'opinione pubblica tra chi lo considera in linea con il mercato del centro città e chi lo vede come l'ennesimo segnale dei rincari che stanno modificando le abitudini di consumo.