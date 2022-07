78 euro per una colazione a Capri : il video su Titktok

Un gruppo di amici ha. Per un cornetto e un cappuccino, 14 euro al bar Piazzetta, rinomato ristorante dell'isola campana. Un costo ritenuto eccessivo dall'utente che ha condiviso il video su Titktok . "Quei soldi sono bastati per un mese e mezzo caffè", commenta @gianmarcodironza02 mentre inquadra il conto con il cellulare.

Il gruppo di giovani ha mangiato a colazione 6 croissant (tre al cioccolato, uno alla panna e due vuoti), 3 caffè e due latte macchiato per un totale di 78 euro in conto. Si noti che quanto indicato nella scritta a video non corrisponde a quanto scritto sullo scontrino. Inoltre il ragazzo che ha scritto il video, quando inquadra gli altri amici presenti al bar, li mette in imbarazzo. Vediamo che le giovani donne si coprono il viso perché non vogliono essere riprese. "E' Capri! Vuoi andare? Paga", scrive Annagiulia nei commenti al video. In molti sottolineano che i prezzi dell'ambita località turistica sono ben noti. Non deve quindi stupire pagare 14 euro per un cornetto e un cappuccino. Ma c'è anche chi non la vede allo stesso modo. "Non è nemmeno uno scontrino", indica Marta. Mentre Valentina invita l'utente a chiamare la Finanza. Poi c'è anche chi scherza e sdrammatizza. Come Simone: «Al bar dove vado di solito mi lascia le chiavi con 78 euro».

Altre News per: eurocolazionecaprivideotitktok