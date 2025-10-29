Uomini e Donne, oggi il confronto tra Ciro, Gianmarco e Cristina: l'assenza di Martina fa discutere

Oggi, mercoledì 29 ottobre, a Uomini e Donne andrà in onda su Canale 5 l’atteso confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Un momento carico di tensione, ma a mancare all’appello sarà Martina De Ioannon, l’ex tronista che nel programma aveva scelto Ciro, preferendolo a Gianmarco.

Negli ultimi mesi le carte si sono però rimescolate. Dopo l’annuncio della fine della relazione tra Martina e Ciro, il gossip si è acceso con segnalazioni e avvistamenti della ragazza in compagnia di Gianmarco per le vie di Roma. I due sembrerebbero oggi una coppia stabile, ma sui social molti utenti sostengono che la frequentazione tra loro sia iniziata prima della rottura ufficiale, ipotizzando un tradimento che Martina ha più volte smentito.

Nonostante la curiosità del pubblico, Martina De Ioannon ha deciso di non prendere parte al confronto in studio. Sui social, però, ha commentato il sostegno di un utente che ha elogiato la sua scelta: “Adoro la decisione di non presentarsi, dimostra quanto fosse sicura che la persona che ha accanto adesso l’avrebbe difesa adeguatamente”. Martina ha risposto con un secco: “Esattamente”.

L’appuntamento con Maria De Filippi è fissato per oggi alle 14.45 su Canale 5.