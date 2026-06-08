Parco di Monza, rapporti sessuali nelle aree verdi davanti ai passanti: multa e Daspo urbano

Due uomini sono stati sorpresi mentre avevano rapporti sessuali nel Parco di Monza davanti a famiglie e bambini. La polizia locale è intervenuta dopo diverse segnalazioni, applicando una multa da 253 euro e un allontanamento di 48 ore.

Due uomini residenti in zona, di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati sanzionati dalla polizia locale dopo essere stati trovati mentre avevano rapporti sessuali all'interno del Parco di Monza in pieno giorno. L'episodio si è verificato nel fine settimana in una delle aree verdi frequentate da famiglie e bambini.

L'intervento degli agenti è scattato in seguito a numerose segnalazioni arrivate alla centrale operativa. Diverse persone presenti nel parco hanno contattato la polizia locale per segnalare quanto stava accadendo, consentendo così alle pattuglie di raggiungere rapidamente il luogo indicato.

Una volta sul posto, gli operatori hanno identificato i due uomini, entrambi italiani e residenti nel territorio brianzolo. Nei loro confronti è stata contestata una sanzione amministrativa di 253 euro per comportamenti ritenuti contrari alla pubblica decenza.

Oltre alla multa, la polizia locale ha disposto un provvedimento di allontanamento dall'area per 48 ore. I due non potranno quindi accedere al luogo dove sono stati controllati per il periodo stabilito dal provvedimento.