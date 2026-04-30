Francesco Sessa ucciso a Ibiza, colpito in strada davanti ai passanti: caccia a due aggressori

Francesco Sessa è stato ucciso a Ibiza con una coltellata durante un’aggressione in strada. Il 30enne, pizzaiolo originario di Pagani, è stato colpito nel pomeriggio davanti a numerosi testimoni mentre si trovava nella zona turistica.

Francesco Sessa, 30 anni, originario di Pagani in provincia di Salerno, è morto nel pomeriggio del 29 aprile a Ibiza dopo essere stato accoltellato in strada. Da tempo lavorava sull’isola come pizzaiolo nel ristorante Pummarola Ibiza, dove si era trasferito per motivi professionali.

L’aggressione è avvenuta poco dopo le 16:15 nella zona di Platja d’en Bossa, una delle aree più frequentate della località turistica. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini lo avrebbero avvicinato e colpito con un fendente al petto. La scena si è consumata sotto gli occhi di diversi presenti, mentre i responsabili si sono allontanati subito dopo senza lasciare tracce.

All’arrivo dei soccorsi, il personale sanitario ha trovato il giovane in arresto cardiocircolatorio. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il colpo, sferrato all’altezza dell’emitorace sinistro, non gli ha lasciato scampo.

Le indagini sono affidate alla Guardia Civil, che sta cercando i due uomini fuggiti. In un primo momento si era ipotizzato un tentativo di rapina, ma questa pista è stata abbandonata. Gli investigatori ritengono più probabile una resa dei conti e non escludono che la vittima potesse conoscere i suoi aggressori.