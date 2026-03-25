Multa al bar Sottovento per gli adesivi in vetrina, scontro sul decoro urbano

Il bar Sottovento di Pavia è stato multato per gli adesivi in vetrina ritenuti contrari al decoro urbano, ma i gestori contestano la decisione e parlano di identità cancellata, nata negli anni grazie ai clienti.

Una sanzione amministrativa ha colpito il bar-osteria Sottovento di Pavia, dove la vetrina coperta da adesivi è stata giudicata non conforme alle regole comunali. Il provvedimento si basa sull’articolo 25 del regolamento di polizia urbana, che obbliga i titolari a mantenere ingressi e spazi visibili in condizioni decorose.

Per il Comune, gli sticker accumulati nel tempo rappresentano un elemento di disordine visivo. Per i gestori, invece, raccontano tutt’altro. «Non sono sporcizia», spiega una delle socie, Pia La Sala. «Sono segni lasciati da chi è passato di qui, pezzi di storia del locale».

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Nel corso degli anni, la vetrina si è trasformata in una sorta di diario collettivo. Simboli, messaggi e firme si sono sovrapposti creando un mosaico spontaneo. Secondo chi lavora nel bar, rimuoverli significherebbe cancellare un tratto distintivo costruito giorno dopo giorno.

La multa ha subito acceso una discussione in città. Molti clienti hanno espresso sostegno al locale, tornando anche nei giorni successivi per dimostrare vicinanza. Una reazione che, raccontano i titolari, è arrivata anche da persone che non frequentano abitualmente il posto.

Sul piano formale, i gestori hanno già chiesto l’annullamento della sanzione in autotutela. Ora la decisione spetta agli uffici comunali, mentre resta aperto il confronto tra chi invoca il rispetto delle regole e chi difende la libertà di espressione negli spazi urbani.