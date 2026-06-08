Nazionale, Mancini favorito per il ritorno in azzurro mentre cresce la candidatura di Baldini

La ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale entra nella fase decisiva. Dopo le ultime uscite della selezione azzurra, affidata temporaneamente a Silvio Baldini, la Federazione sta valutando diverse soluzioni per il futuro della panchina italiana.

Baldini, attuale guida dell'Under 21 e scelto come soluzione ad interim per le sfide contro Lussemburgo e Grecia, ha raccolto consensi grazie alla scelta di puntare su un gruppo molto giovane. Le prestazioni offerte dagli azzurrini e i risultati ottenuti hanno rafforzato la sua posizione, tanto che le possibilità di una conferma sono aumentate sensibilmente rispetto a pochi giorni fa.

Nonostante la crescita delle quotazioni di Baldini, il nome che continua a occupare il primo posto tra i candidati resta quello di Roberto Mancini. L'ex ct, protagonista del trionfo dell'Italia agli Europei del 2021, viene considerato il profilo più accreditato per guidare la ricostruzione della Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali.

Mancini, che in diverse occasioni non ha escluso un ritorno alla guida degli azzurri, rappresenta una soluzione gradita a una parte dell'ambiente federale. Più distante, almeno per il momento, l'ipotesi che porta ad Antonio Conte.

La scelta definitiva sarà comunque legata anche agli sviluppi all'interno della Figc. Le prossime elezioni federali e la nomina del nuovo presidente, chiamato a raccogliere l'eredità del dimissionario Gabriele Gravina, potrebbero influenzare in modo determinante la decisione sul futuro commissario tecnico. Tra i nomi più accreditati per la presidenza federale figura Giovanni Malagò.