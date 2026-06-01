Sondaggio Swg, Fratelli d'Italia allunga sul Pd mentre cresce Futuro Nazionale di Vannacci

Luca Bianchi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fratelli d’Italia sale al 28,2% nel nuovo sondaggio Swg, mentre il Pd perde terreno. Crescono anche Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che supera nettamente Azione e Italia Viva.

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Sondaggio Swg, Fratelli d'Italia allunga sul Pd mentre cresce Futuro Nazionale di Vannacci
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Fratelli d’Italia consolida il primato nelle intenzioni di voto e aumenta il distacco dal Partito Democratico. È quanto emerge dal nuovo sondaggio Swg diffuso lunedì 1 giugno per il Tg La7, con il partito guidato da Giorgia Meloni che sale al 28,2%, in crescita dello 0,1% rispetto alla rilevazione precedente.

Il Pd perde invece due decimali e scende al 22,3%. Il divario tra i due principali partiti italiani si amplia ancora, mentre il Movimento 5 Stelle recupera terreno. La formazione guidata da Giuseppe Conte cresce dello 0,3% e raggiunge il 13%.

Dietro il podio rallenta Forza Italia, che passa dal 7,4% al 7,2%. Leggera crescita per Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 6,7%, mentre la Lega perde consensi e si ferma al 5,8%, in calo rispetto al 6% della settimana precedente.

Continua invece la crescita di Futuro Nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci. Il partito guadagna un ulteriore 0,3% e arriva al 4,6%, aumentando il vantaggio su Azione di Carlo Calenda, accreditata del 3,4%, e su Italia Viva di Matteo Renzi, ferma al 2,4%.

Chiudono la rilevazione +Europa con l’1,4% e Noi Moderati con l’1,2%.

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