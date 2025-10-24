Rai1 prepara il ritorno di Ok, il prezzo è giusto dopo Sanremo: Flavio Insinna favorito per la conduzione

Il ritorno in tv di “Ok, il prezzo è giusto” si fa sempre più vicino. La Rai sta lavorando al rilancio del celebre game show, che potrebbe andare in onda su Rai1 in prima serata non prima della fine di febbraio, subito dopo le Olimpiadi invernali e il Festival di Sanremo.

Il progetto, ancora in fase di sviluppo, prevede inizialmente un ciclo di tre o quattro puntate speciali, con una formula aggiornata rispetto al format originale che ha fatto la storia della televisione italiana. L’obiettivo sarebbe quello di riportare in prima serata lo spirito del celebre programma, adattandolo al pubblico di oggi con nuove dinamiche di gioco e un ritmo più moderno.

Per la conduzione, il nome più accreditato è quello di Flavio Insinna, che tornerebbe così a guidare un programma seriale su Rai1 dopo la fine della sua lunga esperienza a “L’Eredità”, terminata nel 2023. Negli ultimi anni Insinna ha condotto “Famiglie d’Italia” su La7 e ha partecipato a diversi show Rai, tra cui l’attuale edizione di “Tale e Quale Show”.

Non sarebbe la prima volta che il conduttore romano si cimenta con il rilancio di un format storico: già nel 2021 era stato scelto per riportare in onda su Rai1 “Il pranzo è servito” con una versione estiva del programma, accolta con interesse dal pubblico.

Da Viale Mazzini, tuttavia, non arrivano ancora conferme ufficiali. Secondo indiscrezioni, restano da definire diversi dettagli, compreso il titolo definitivo dello show, che potrebbe subire variazioni rispetto a quello originale. Al momento, il progetto rimane avvolto dal massimo riserbo.