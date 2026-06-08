Roma, donna di 89 anni travolta da un'auto in viale Isacco Newton e morta sul colpo

Una donna di 89 anni è stata investita e uccisa a Roma mentre attraversava viale Isacco Newton. L’incidente è avvenuto nella zona di Monteverde-Colli Portuensi e la Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica dei fatti.

Tragedia nella tarda mattinata a Roma, dove una donna di 89 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile in viale Isacco Newton. L’incidente si è verificato all’altezza del civico 65, nel quadrante sud-occidentale della città, tra i quartieri Monteverde e Colli Portuensi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata colpita da una Fiat Panda guidata da un uomo di 78 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni della donna sono apparse subito gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il personale medico ha potuto soltanto accertare il decesso della vittima, cittadina italiana.

Per effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati negli accertamenti necessari per chiarire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Il conducente dell’auto si è fermato subito dopo l’investimento ed è stato accompagnato all’ospedale San Camillo per gli esami previsti dalla procedura, compresi i controlli alcolemici e tossicologici.

Le operazioni di soccorso e i successivi rilievi hanno provocato rallentamenti al traffico lungo viale Isacco Newton, con disagi alla circolazione per diverse ore.