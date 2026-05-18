Trieste, incendio in un appartamento in viale D'Annunzio: morta una donna di 77 anni

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Una donna di 77 anni è morta a Trieste dopo un incendio scoppiato nel suo appartamento durante la notte. Le fiamme hanno invaso un palazzo di viale D’Annunzio e sei residenti sono finiti in ospedale per il fumo respirato.

Trieste, incendio in un appartamento in viale D'Annunzio: morta una donna di 77 anni

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Un incendio scoppiato nella notte in un appartamento al quarto piano di un edificio di viale D’Annunzio, a Trieste, ha provocato la morte di una donna di 77 anni. Il rogo si è sviluppato mentre la vittima si trovava in casa e i soccorritori l’hanno trovata nel letto durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per contenere le fiamme ed evitare che il fuoco raggiungesse gli altri appartamenti dello stabile. Per motivi di sicurezza l’intero palazzo è stato evacuato in via precauzionale mentre le squadre completavano le verifiche all’interno dell’edificio. Sei persone sono state accompagnate all’ospedale di Cattinara dopo aver respirato i fumi dell’incendio. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, la polizia di Stato e la polizia locale per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori, ma tra le ipotesi considerate c’è quella di una sigaretta lasciata accidentalmente accesa dalla donna all’interno dell’abitazione.

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