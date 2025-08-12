Milano, donna di 71 anni travolta e uccisa da auto rubata: fermati quattro minorenni

Tragedia nel quartiere Gratosoglio di Milano, dove una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, è stata travolta e uccisa da un’auto rubata mentre camminava in via Saponaro.

Gli agenti della Polizia Locale hanno fermato quattro giovanissimi — tre maschi e una femmina — tutti minori di 14 anni, ritenuti responsabili dell’investimento mortale. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si trovava a bordo del veicolo al momento dell’incidente.

Le forze dell’ordine stanno procedendo con le operazioni di identificazione e con le perquisizioni, mentre si cerca di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e il percorso seguito dall’auto prima dell’impatto.