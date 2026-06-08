Annalisa Minetti a 50 anni guarda avanti, nuovo amore e sogno Sanremo con Stefano De Martino

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Notizia in breve Annalisa Minetti festeggia i 50 anni con un nuovo amore e rilancia il sogno Sanremo, mentre lavora a un singolo in spagnolo destinato al mercato sudamericano.

Annalisa Minetti a 50 anni guarda avanti, nuovo amore e sogno Sanremo con Stefano De Martino

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A cinquant’anni, Annalisa Minetti racconta di vivere una fase particolarmente positiva della sua vita. La cantante e atleta, che alle spalle ha due matrimoni, due divorzi e due figli, parla con entusiasmo dei nuovi progetti professionali e di una ritrovata serenità sentimentale. Tra le ambizioni che non nasconde c’è quella di salire sul palco del Festival di Sanremo in una veste diversa da quella di cantante. Minetti scherza ma non troppo quando afferma di voler condurre almeno una serata della manifestazione insieme a Stefano De Martino, convinta di poter affrontare quel ruolo con naturalezza. Il legame con il Festival resta forte anche per un curioso episodio legato alla sua carriera. L’artista ammette infatti di non sapere che fine abbia fatto il premio conquistato durante la sua partecipazione alla kermesse musicale, un dettaglio che ancora oggi la sorprende. Nel frattempo guarda oltre i confini italiani grazie a Una Bachata, il nuovo brano realizzato insieme al cantante dominicano JPeralta. Il progetto rappresenta per lei un traguardo importante perché le ha permesso di cantare in spagnolo, una lingua che ama da sempre. L’obiettivo è anche quello di tornare a esibirsi in Sudamerica, un mercato che considera ancora molto ricettivo nei confronti della sua musica. Secondo Minetti, il pubblico sudamericano continua ad apprezzare particolarmente le melodie e gli artisti italiani. Una realtà che, a suo avviso, offre maggior spazio a un genere musicale come il suo rispetto all’attuale panorama nazionale, dove il parlato ha assunto un peso crescente nelle produzioni discografiche. Il traguardo dei 50 anni non rappresenta per lei un limite. Al contrario, sostiene di sentirsi in piena forma grazie allo studio continuo e alla scelta di intraprendere una terza laurea. Un percorso che considera utile per mantenere allenata la mente e affrontare con energia le sfide quotidiane. Tra i motivi della sua felicità c’è anche una nuova relazione sentimentale. Minetti racconta di aver scelto di non chiudersi dopo le delusioni vissute in passato, mantenendo un atteggiamento aperto verso le persone e verso l’amore, che continua a considerare una componente essenziale della propria vita. Parlando della famiglia, riserva parole speciali ai suoi due figli, che definisce il punto di riferimento più importante. Allo stesso tempo rivendica la necessità per le donne di non annullarsi nel ruolo di madri, sostenendo che la genitorialità non debba comportare la rinuncia alle proprie aspirazioni personali e professionali.

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