Herbert Ballerina e Stefano De Martino, amicizia e lavoro tra tv e sogno Sanremo

Herbert Ballerina racconta il suo percorso e il legame con Stefano De Martino, nato da una chiamata che ha cambiato la sua carriera. Il comico molisano parla del lavoro in tv, della sua comicità e dell’ipotesi Sanremo.

Herbert Ballerina, all’anagrafe Luigi Luciano, oggi divide le sue giornate tra Rai1 e Rai2, impegnato in programmi come Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Ritmi serrati, studi lontani e registrazioni ravvicinate non lo fermano: per il comico, quando arriva l’occasione bisogna coglierla al volo.

Originario di Campobasso, con un percorso formativo al Dams di Bologna e una carriera costruita a Milano, ha scelto presto la strada della comicità. «Far ridere è ciò che conta davvero», spiega, sottolineando però l’importanza di aver ampliato le sue competenze anche come attore.

Leggi anche: Herbert Ballerina racconta l'amicizia con Stefano De Martino e l'inizio della sua carriera

La sua cifra resta quella di “spalla”, un ruolo che sente naturale. Smontare le situazioni e creare effetti comici, dice, funziona meglio da posizione laterale che da protagonista. Una scelta che ha definito il suo stile negli anni.

Anche nella vita quotidiana emerge il suo lato distratto e surreale. Racconta episodi curiosi, come aver dimenticato oggetti nei posti più improbabili, ma allo stesso tempo confessa di essere attento alle piccole cose prima di uscire di casa. Con le questioni pratiche, invece, tende a rimandare: «Le parole che uso più spesso sono dopo e domani».

La svolta arriva con Stefano De Martino. I due si erano incrociati tempo prima in radio, poi una telefonata ha riacceso il contatto. De Martino gli propone Bar Stella, un progetto ispirato alle atmosfere care a Renzo Arbore. Per Herbert, cresciuto con i miti della comicità italiana, è stata una scelta immediata.

Da lì nasce un rapporto che supera il lavoro. I due condividono il palco e anche il pubblico, anche se il comico ammette con ironia che De Martino ha un seguito più ampio. «Ha tutto: talento, simpatia, presenza. Io gioco altre carte», dice sorridendo.

Con la possibile conduzione del Festival di Sanremo affidata a De Martino, cresce anche la curiosità su un eventuale coinvolgimento di Herbert. L’idea lo affascina ma non nasconde un po’ di timore. Se arrivasse la chiamata, però, la risposta sarebbe chiara: accetterebbe senza esitazioni, anche solo per pochi minuti sul palco dell’Ariston.