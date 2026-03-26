Pierdavide Carone scrive a Stefano De Martino e guarda a Sanremo 2027

Pierdavide Carone scrive a Stefano De Martino dopo l’annuncio di Sanremo 2027 e rilancia la loro amicizia nata ad Amici, proponendo di rivedersi e lasciando intendere la voglia di tornare sul palco dell’Ariston.

Pierdavide Carone ha deciso di rompere il silenzio e rivolgersi pubblicamente a Stefano De Martino dopo la notizia che lo vedrà alla guida del Festival di Sanremo 2027. Il cantautore ha affidato il suo messaggio a una lettera, tornando con la memoria agli anni condivisi nella scuola di Amici nel 2010.

Tra i due, allora compagni di percorso, c’era una quotidianità fatta di prove e ambizioni. Carone chiuse quell’edizione al terzo posto, mentre De Martino si fermò in semifinale. Oggi i ruoli si sono ribaltati, ma il legame è rimasto. «Sono davvero orgoglioso di te», scrive il musicista, ricordando come le loro strade si siano divise senza mai interrompere del tutto i contatti.

Leggi anche: Stefano De Martino verso Sanremo 2027 tra entusiasmo e ironia

I rapporti, anche se sporadici, non si sono mai interrotti del tutto. Messaggi, saluti e ricordi hanno tenuto vivo un filo che dura da anni, nonostante l’ultima occasione per incontrarsi risalga al matrimonio del conduttore. Da allora, la promessa di vedersi a Roma è rimasta spesso solo un’intenzione.

Il messaggio tra amicizia e ambizioni musicali

Proprio da quella promessa mai mantenuta nasce l’invito diretto: un caffè o una pizza per ritrovarsi e aggiornarsi sulle rispettive vite. Ma nella lettera emerge anche altro. Carone racconta di aver ripensato ai giorni passati insieme appena ha saputo della nuova avventura televisiva dell’amico.

Dietro le parole affettuose si intravede una possibile apertura verso il palco dell’Ariston. Il cantautore, che in passato ha già avuto a che fare con il Festival sia come autore vincente sia come interprete, lascia intendere di essere pronto a rimettersi in gioco con nuova musica.

Il contesto, però, è cambiato rispetto a qualche anno fa. La selezione degli artisti passa anche da logiche discografiche e strategiche sempre più strutturate, dove il ruolo dei consulenti artistici è determinante per la scelta dei partecipanti.

In questo scenario, la candidatura implicita di Carone resta un segnale chiaro, ma non sufficiente da sola. La presenza al Festival dipenderà da equilibri più ampi, legati al mercato musicale e alle decisioni di chi costruisce il cast.

Intanto, il primo passo è stato fatto. La lettera è arrivata a destinazione e riapre un dialogo che parte dall’amicizia e guarda, con discrezione, a un possibile ritorno sotto i riflettori di Sanremo.