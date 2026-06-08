Kim Kardashian al GP di Montecarlo, l'asciugamano di Antonelli e il bacio con Hamilton fanno il giro del web

Kim Kardashian è stata tra i volti più osservati del Gran Premio di Montecarlo, attirando l’attenzione di fotografi e tifosi durante tutto il fine settimana del Principato. L’imprenditrice e personaggio televisivo statunitense ha seguito da vicino la gara, conclusa con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli e il secondo posto di Lewis Hamilton.

La presenza della celebrità americana nel paddock non è passata inosservata. Diversi filmati condivisi sui social hanno rapidamente accumulato visualizzazioni, mostrando Kardashian mentre si muoveva tra le aree riservate del circuito al termine della corsa.

Tra le immagini più commentate ce n’è una che la ritrae mentre raccoglie un asciugamano lasciato a bordo pista, conservandolo come ricordo della giornata. Secondo quanto emerso, quell’oggetto era però destinato proprio ad Antonelli, dettaglio che ha contribuito ad alimentare la curiosità degli utenti online e la diffusione del video.

Dopo la gara, Kardashian è stata protagonista anche di alcuni momenti insieme a Lewis Hamilton. Durante le celebrazioni sul podio, il pilota Ferrari le ha rivolto un gesto affettuoso dalla zona delle premiazioni. Più tardi, una volta raggiunta fuori dall’area del podio, l’ha salutata con un abbraccio e un bacio sulla guancia, una scena ripresa dalle telecamere e rilanciata sui social.