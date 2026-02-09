Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme al Super Bowl 2026: voci di flirt dagli spalti

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati ripresi insieme sugli spalti del Super Bowl 2026. Video e foto alimentano le voci su una possibile relazione tra il pilota e l’imprenditrice americana, già avvistati più volte nelle ultime settimane.

Le immagini arrivano dal Levi’s Stadium di Santa Clara e mostrano Kim Kardashian e Lewis Hamilton seduti uno accanto all’altra durante il Super Bowl 2026. Sguardi, sorrisi e una conversazione fitta hanno attirato l’attenzione del pubblico presente e, soprattutto, dei social, dove i video hanno iniziato a circolare nel giro di poche ore.

La loro presenza insieme non è passata inosservata, anche perché il gossip su un possibile legame tra la star televisiva e il campione di Formula 1 circola da tempo. Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, i due sarebbero stati avvistati anche a Parigi, dove avrebbero soggiornato nello stesso hotel, rafforzando l’idea di una frequentazione in corso.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno ufficializzato la loro relazione con una comparsa pubblica insieme al Super Bowl, dopo settimane di voci e indiscrezioni nate durante un viaggio a Parigi.

Non solo apparizioni pubbliche. Tra le indiscrezioni più ricorrenti c’è anche quella di un viaggio condiviso a bordo di un jet privato, dettaglio che ha contribuito ad alimentare le voci su un rapporto che andrebbe oltre una semplice amicizia. Una fonte vicina al pilota avrebbe raccontato che i due si conoscono da anni e che di recente starebbero trascorrendo più tempo insieme, senza forzare etichette.

Per Kim Kardashian si tratterebbe della prima frequentazione resa visibile dopo il divorzio da Kanye West, seguito da un periodo lontano dai riflettori sul piano sentimentale. La sua vita privata, da sempre sotto osservazione, non aveva registrato relazioni ufficiali negli ultimi tempi.

Lewis Hamilton, invece, in passato è stato spesso associato a volti noti dello spettacolo e della moda. Nel corso degli anni il suo nome è stato accostato a diverse celebrità, comprese alcune figure molto vicine all’universo Kardashian, oltre a cantanti e modelle di fama internazionale.

Di recente erano circolate anche voci su un presunto avvistamento del pilota con Sofia Vergara, ma le immagini dal Super Bowl hanno spostato nuovamente l’attenzione su Kim Kardashian. Al momento, nessuna conferma ufficiale, ma la loro complicità sugli spalti ha riacceso le speculazioni sullo stato sentimentale di entrambi.