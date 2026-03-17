Hamilton e Kim Kardashian, il commento social riaccende le voci

Lewis Hamilton torna al centro del gossip per un’emoji sotto un post di Kim Kardashian e l’attenzione cresce dopo l’avvistamento al Super Bowl. Il pilota Ferrari, solitamente discreto, stavolta lascia un segnale che alimenta le voci.

Un’emoji può bastare a far ripartire il gossip. Nelle ultime ore, Lewis Hamilton è finito sotto i riflettori per un commento lasciato su Instagram sotto uno degli ultimi post di Kim Kardashian. Due occhi a forma di cuore, niente di più, ma abbastanza per attirare l’attenzione dei fan.

Il gesto non è passato inosservato e ha fatto il giro dei social in poche ore. L’interesse nasce anche dal fatto che il pilota britannico è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Proprio per questo, anche un dettaglio minimo viene letto come un possibile segnale.

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Le voci su un possibile legame tra i due circolano già da settimane. A inizio febbraio, Hamilton e Kardashian erano stati visti insieme durante il Super Bowl, alimentando le prime ipotesi su una frequentazione.

Al momento non ci sono conferme ufficiali né dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Resta però il fatto che l’interazione social ha riacceso l’attenzione su una coppia che unisce mondi molto diversi, ma ugualmente esposti alla ribalta mediatica.