Dove vedere i Mondiali 2026 in chiaro e in alta definizione

L’estate è sempre attesa, ma quest’anno ancora di più: è quella del Mondiale più grande di sempre. La Coppa del Mondo FIFA cambia formato, si allarga a 48 Nazionali e porta il torneo in tre Paesi: Stati Uniti, Messico e Canada. Una competizione più lunga, più ricca di partite e con un calendario destinato a entrare nelle abitudini di milioni di appassionati anche in Italia.

Per chi seguirà il torneo da casa, però, la domanda è una sola: dove vedere i Mondiali 2026 in chiaro? E, soprattutto, come farlo con una qualità di visione stabile e in alta definizione?

In Italia, la Rai trasmetterà in chiaro 35 incontri, compresi alcuni degli appuntamenti più attesi della competizione. Una soluzione importante per chi vuole seguire il grande calcio internazionale senza sottoscrivere un abbonamento per l’intero evento.

Mondiali 2026, le partite gratis sulla Rai

La Rai avrà un pacchetto di 35 partite in chiaro dei Mondiali 2026. Tra gli incontri previsti ci saranno la gara inaugurale, le semifinali e la finale, oltre a una selezione di match distribuiti lungo il percorso del torneo.

Sarà una finestra gratuita sui momenti principali della Coppa del Mondo. Per molti spettatori la copertura in chiaro resterà il modo più semplice per seguire le partite più importanti. I match Rai saranno disponibili sui canali del servizio pubblico e in streaming su RaiPlay. Ma non solo: chi riceve la televisione via satellite potrà accedere ai canali Rai anche attraverso tivùsat.

Vedere i Mondiali in HD anche via satellite

Quando si parla di eventi sportivi in diretta, la qualità del segnale non è un dettaglio. Una partita dei Mondiali si vive nel momento esatto in cui accade: ogni interruzione, rallentamento o problema di ricezione può incidere sull’esperienza.

Per questo, oltre al digitale terrestre e allo streaming, la ricezione satellitare diventa un’alternativa utile. Attraversola tv satellitare gratuita , infatti, è possibile vedere i canali Rai via satellite senza abbonamento mensile, con una programmazione televisiva in chiaro anche nelle zone in cui il digitale terrestre non garantisce sempre una copertura ottima.

È una possibilità particolarmente interessante per chi vive in aree dove il segnale terrestre è debole, discontinuo o soggetto a interferenze. In questi casi, il satellite può offrire una modalità di visione più stabile, soprattutto durante appuntamenti molto seguiti come le partite della Nazionale, le semifinali o la finale.

Cosa serve per vedere tivùsat

Per guardare i canali Rai via satellite con tivùsat non basta avere genericamente una parabola. È necessario disporre di un impianto satellitare orientato correttamente e di un dispositivo certificato tivùsat, come un decoder o una CAM compatibile, insieme alla smart card abilitata.

Questo passaggio è importante perché alcuni contenuti televisivi, soprattutto quando sono legati a diritti sportivi o internazionali, possono essere codificati sul satellite. In altre parole, la parabola da sola potrebbe non essere sufficiente: serve un sistema in grado di decodificare correttamente il segnale.

Una volta configurato il dispositivo, con tivùsat puoi accedere ai canali disponibili sulla piattaforma satellitare, inclusi quelli del servizio pubblico. Per chi vuole seguire i match Rai dei Mondiali 2026 in chiaro e in alta definizione, può quindi essere una soluzione da considerare.

Un Mondiale da seguire fino alla finale

Il Mondiale 2026 sarà diverso da tutte le edizioni precedenti. L’allargamento a 48 squadre porterà più partite, più incroci internazionali e un calendario più ampio. Il torneo inizierà l’11 giugno e si concluderà il 19 luglio con la finale nell’area New York/New Jersey.

Per il pubblico italiano, anche gli orari avranno un peso importante. La collocazione tra Stati Uniti, Messico e Canada porterà molte partite in fasce serali o notturne, rendendo ancora più utile organizzarsi in anticipo per sapere dove e come seguire gli incontri.

In vista di un Mondiale così lungo e ricco di appuntamenti, infatti, scegliere in anticipo come seguire le partite può fare la differenza. Perché quando il pallone inizierà a girare, l’unica cosa davvero importante sarà non perdere nemmeno un’azione decisiva.