Italia-Norvegia Mondiali 2026: formazioni, orario e dove vedere in chiaro la sfida decisiva di qualificazione

L’Italia torna in campo per l’ultima giornata del girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026, affrontando la Norvegia a San Siro. Il match, fissato per oggi, domenica 16 novembre, alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro sulla Rai, oltre che in streaming su RaiPlay.

La squadra di Gattuso arriva dalla vittoria per 2-0 sulla Moldavia grazie alle reti nel finale di Mancini ed Esposito, mentre la Norvegia ha superato l’Estonia 4-1 con le doppiette di Haaland e Sorloth. Un successo che ha permesso agli scandinavi di blindare, salvo clamorosi ribaltoni, la qualificazione diretta al Mondiale, traguardo che mancava da 27 anni.

La Norvegia guida infatti il girone con 21 punti, a +3 sull’Italia e forte di una miglior differenza reti. Gli uomini di Solbakken, vittoriosi 3-0 sugli azzurri all’andata, resterebbero primi anche in caso di arrivo a pari punti.

Queste le probabili formazioni della partita in programma a San Siro alle 20.45:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Cristante, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct: Gattuso

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct: Solbakken

Italia-Norvegia sarà visibile in diretta e in esclusiva sui canali Rai e in streaming gratuito su RaiPlay.