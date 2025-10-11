Estonia-Italia, qualificazioni Mondiali 2026: orario, formazioni e dove vedere la partita in diretta
L’Italia torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 11 ottobre, la Nazionale di Gennaro Gattuso affronta l’Estonia a Tallinn, nella suggestiva cornice della Le Coq Arena. Una sfida che segna il ritorno degli azzurri contro gli estoni dopo il netto 5-0 dell’andata, gara che aveva segnato il debutto del nuovo Ct in panchina.
La squadra azzurra occupa attualmente il secondo posto nel gruppo I con 9 punti, alle spalle della Norvegia capolista a quota 15 ma con una partita in più. Una vittoria in trasferta permetterebbe all’Italia di accorciare le distanze e consolidare la corsa verso la qualificazione mondiale.
Estonia-Italia si giocherà questa sera, sabato 11 ottobre, con calcio d’inizio alle 20:45. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:
Estonia (4-2-3-1): Hein; Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Saarma; Sappinen. Ct Henn.
Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct Gattuso.
La partita Estonia-Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e disponibile anche in streaming gratuito su Rai Play. La copertura della Rai permetterà di seguire ogni momento della sfida, dallo studio pre-partita fino alle interviste post-gara.