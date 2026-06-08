Pennsylvania, vince un jackpot al casinò ma era autoesclusa dal gioco e viene denunciata

Una donna di 69 anni iscritta al programma di autoesclusione dai casinò della Pennsylvania è entrata in una sala giochi, ha centrato un jackpot ma ha perso la vincita ed è stata allontanata dalla polizia per violazione delle regole.

Una donna di 69 anni della Pennsylvania ha ottenuto una vincita al jackpot all’interno dell’Hollywood Casino at Penn National Race Course di Grantville, ma il premio non le è stato riconosciuto perché risultava iscritta a un programma che le vietava l’accesso alle sale da gioco.

L’episodio è avvenuto quando il personale del casinò ha identificato la giocatrice come una persona registrata dal 2019 nel sistema di autoesclusione volontaria, uno strumento pensato per chi desidera interrompere il proprio rapporto con il gioco d’azzardo. Dopo il riconoscimento, la struttura ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto comunicato dalla polizia della Pennsylvania, gli agenti hanno individuato rapidamente la donna nell’area delle slot machine. La 69enne stava festeggiando la vincita del jackpot quando è stata raggiunta e accompagnata all’esterno del casinò.

La normativa statale prevede che chi aderisce al programma non possa entrare nei casinò aderenti. Per questo motivo, oltre alla perdita del premio ottenuto, alla donna è stata notificata una denuncia per violazione di domicilio.

Il programma gestito dal Pennsylvania Gaming Control Board consente ai giocatori di chiedere volontariamente l’esclusione dalle attività di gioco per un periodo di un anno, cinque anni oppure a vita. Durante il periodo scelto non è possibile revocare l’adesione prima della scadenza prevista.

Le regole stabiliscono inoltre che qualsiasi vincita ottenuta da una persona iscritta all’autoesclusione venga confiscata. Chi accede comunque alle sale da gioco rischia anche conseguenze legali, comprese contestazioni legate all’ingresso non autorizzato nelle strutture.