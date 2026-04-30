Pennsylvania, interviene per difendere una donna e viene uccisa, Jessica Hilliard muore a 34 anni

Jessica Lynn Hilliard è stata uccisa durante una sparatoria mentre cercava di aiutare una donna aggredita davanti a un bar in Pennsylvania. La 34enne, madre di tre figli, è intervenuta nella lite ed è stata colpita da diversi proiettili.

Jessica Lynn Hilliard, 34 anni, è stata colpita a morte durante una sparatoria avvenuta nella notte di domenica 26 aprile a Parks Township, in Pennsylvania. La donna si trovava nei pressi di un locale quando ha deciso di intervenire per aiutare una persona in difficoltà.

Tutto è iniziato intorno all’una, quando una donna è entrata nel bar chiedendo aiuto dopo essere stata aggredita. Jessica, insieme ad altri presenti, è uscita nel parcheggio per capire cosa stesse accadendo e tentare di fermare la situazione. In pochi istanti la tensione è salita e si è trasformata in una rissa tra più persone.

Nel mezzo del caos, un uomo di 36 anni, David Dunmire, ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco contro il gruppo. Secondo gli investigatori avrebbe sparato almeno sette colpi. Jessica è stata raggiunta dai proiettili ed è morta sul posto. Altre tre persone sono rimaste ferite.

Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno documentato i momenti della sparatoria, confermando la dinamica ricostruita dagli agenti intervenuti sul luogo.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, Jessica non aveva alcun legame con la lite iniziale. La sorella Amanda ha spiegato che la donna si era avvicinata solo perché aveva capito che qualcuno era in pericolo. «Era fatta così, non si tirava indietro quando c’era bisogno di aiutare», hanno raccontato i parenti.

Madre di tre figli, viene ricordata come una persona generosa e sempre pronta a sostenere gli altri. Dopo la sua morte è stata avviata una raccolta fondi per offrire supporto ai bambini rimasti senza la madre.

L’uomo accusato della sparatoria è stato fermato sul posto e si trova ora in custodia con l’accusa di omicidio.