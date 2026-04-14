Alcaraz vince a Barcellona ma preoccupa il dolore al braccio destro

Carlos Alcaraz vince a Barcellona ma accusa un dolore al braccio destro durante il match contro Virtanen. Il fastidio, già noto, è emerso nel primo set e ha richiesto l’intervento del fisioterapista.

Carlos Alcaraz supera il primo turno dell’Atp 500 di Barcellona battendo il finlandese Virtanen con il punteggio di 6-4, 6-2, ma il risultato passa in secondo piano per un problema fisico emerso durante la partita. Il tennista spagnolo ha infatti accusato un fastidio al braccio destro, visibile già nelle fasi iniziali del match.

Nel corso del primo set, Alcaraz ha mostrato segni di dolore al polso, arrivando a richiedere un medical time out. Dopo l’intervento del fisioterapista, il numero due del mondo è rientrato in campo riuscendo comunque a mantenere il controllo dell’incontro e a chiudere il parziale senza ulteriori cali evidenti.

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A fine gara lo spagnolo ha spiegato che si tratta di un disturbo già noto, legato anche al poco tempo avuto per prepararsi prima del torneo. Il fastidio si presenta soprattutto durante movimenti meno naturali e, secondo quanto riferito, non sembrerebbe essere qualcosa di grave, anche se resta da valutare l’evoluzione nei prossimi giorni.

Alcaraz ha chiarito di aver già parlato con il proprio team per valutare la situazione e definire i prossimi passi. L’obiettivo è recuperare in vista del prossimo incontro previsto giovedì, con la speranza che il dolore possa attenuarsi rapidamente.