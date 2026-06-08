Villa Certosa in vendita, la residenza di Berlusconi vale quasi 500 milioni di euro

Villa Certosa è in vendita con una richiesta vicina ai 500 milioni di euro. L’ex residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna comprende sette piscine, un bunker atomico e un parco di oltre 580 mila metri quadrati.

Villa Certosa, la storica proprietà estiva di Silvio Berlusconi affacciata sul Golfo di Marinella in Sardegna, resta una delle residenze private più esclusive mai messe sul mercato in Italia. La tenuta, affidata a importanti società immobiliari specializzate nel segmento del lusso internazionale, è stata recentemente mostrata attraverso nuove immagini che ne evidenziano dimensioni e caratteristiche.

La proprietà si estende all’interno di un parco di 580.477 metri quadrati, una superficie paragonabile a circa 83 campi da calcio e superiore a quella della Città del Vaticano. Al suo interno trovano spazio la villa principale, numerose strutture accessorie e ampie aree dedicate al tempo libero e al benessere.

Tra gli elementi più particolari figurano sette piscine all’aperto, un’area spa, una zona dedicata alla talassoterapia, campi sportivi, un eliporto, un vulcano artificiale, la Grotta di Nettuno e diverse attrazioni pensate per gli ospiti. La tenuta comprende inoltre sette ville indipendenti destinate all’accoglienza, vari cottage immersi nel verde e un bunker atomico realizzato per garantire la massima sicurezza.

La sola villa centrale dispone di 14 camere da letto e 14 bagni. Nel corso degli anni la proprietà è stata progressivamente ampliata grazie all’acquisizione di terreni e abitazioni confinanti, fino a raggiungere gli attuali 4.500 metri quadrati coperti tra residenza principale e strutture annesse.

Berlusconi acquistò Villa Certosa negli anni Ottanta e la trasformò nel suo rifugio estivo più celebre. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2023, la tenuta è passata agli eredi che hanno scelto di proporla sul mercato immobiliare internazionale.

Il valore stimato della proprietà si avvicina ai 500 milioni di euro, una cifra che la colloca tra gli immobili residenziali più costosi d’Europa. Nel tempo sono circolate indiscrezioni sull’interesse di grandi gruppi alberghieri, investitori internazionali e facoltosi acquirenti provenienti dal Medio Oriente, ma finora nessuna trattativa si è conclusa con una vendita.