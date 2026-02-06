La storica villa di James Cagney a Beverly Hills in vendita per 38,5 milioni

La storica residenza di James Cagney a Beverly Hills torna sul mercato dopo decenni. Un complesso privato rimasto quasi immutato nel tempo, proposto a una cifra che riflette il suo valore simbolico e immobiliare.

Una delle proprietà più riconoscibili della vecchia Hollywood è di nuovo disponibile. La villa appartenuta a James Cagney, attore simbolo del cinema americano del Novecento, è stata messa in vendita a Beverly Hills con una richiesta di 38,5 milioni di dollari.

Definirla semplicemente una residenza è riduttivo. Il complesso si estende come un piccolo villaggio privato, collegato da sentieri in pietra posati a mano che attraversano giardini terrazzati ricchi di agrumi. Ogni edificio è separato ma armonizzato con il resto della proprietà.

Al centro si trova la villa principale, restaurata nel rispetto dell’impianto originale. Poco distante sorge la celebre Boathouse, utilizzata come residenza per gli ospiti, mentre un terzo edificio ospita uno studio creativo indipendente, pensato per lavorare lontano dalla casa principale.

La proprietà vanta una storia immobiliare fuori dal comune. In oltre 87 anni di esistenza ha avuto solo due proprietari. L’attuale famiglia la acquistò direttamente dalla moglie dell’attore nel 1986, mantenendola intatta e lontana dal mercato per quasi quattro decenni.

La vendita è seguita da Timothy Di Prizito e Aaron Kirman per Christie’s International Real Estate Southern California, specializzata in immobili di fascia alta nella zona di Los Angeles.